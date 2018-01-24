Екатеринбург, 24 января, 2018, 18:46 — ИА Регнум. Авария в системе холодного водоснабжения произошла сегодня, 24 января, в Екатеринбурге. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области, из-за аварии 22 жилых дома по улицам Окраинная и Симферопольская лишились холодного водоснабжения.

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Ожидается, что аварийная бригада «Годводопровода» устранит последствия аварии к 15 часам местного времени 25 января. К жилым домам организован подвоз воды.