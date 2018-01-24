Министерства СНГ просят наладить обмен персональными данными граждан
Москва, 24 января, 2018, 18:39 — ИА Регнум. Госдума запросит в профильных министерствах информацию о взаимодействии госструктур стран СНГ по вопросу проникновения в РФ сменивших имена и фамилии нарушителей закона. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 января, соответствующее протокольное поручение депутата Олега Нилова («Справедливая Россия») приняла Госдума.
«Очевидно отсутствие должного взаимодействия между правительственными структурами России и стран, из которых прибывает большинство безвизовых мигрантов, по обмену соответствующими базами данных об изменивших персональные данные иностранцах», — отмечается в тексте документа.
В октябре 2017 года замглавы МВД Александр Горовой, выступая в Совфеде, отметил, что «только в 2016 году при выборочном дактилоскопировании в органах ФМС было выявлено 26 тыс. иностранцев, которые въехали на территорию РФ по легитимным паспортам граждан того или иного государства, но с измененными фамилией, именем».
В ноябре 2017 года на «правительственном часе» в Госдуме глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в 2017 году выявлено более 1,6 млн административных нарушений в сфере миграции, судебными органами выдворено свыше 93 тыс. иностранцев».
По данным МВД и Росстата, в 2015 году количество уголовных преступлений различной тяжести, совершенных иностранными гражданами, составило 46,4 тыс.
По данным МВД, за период с января по сентябрь 2017 года органами ФМС было поставлено на учет 14 590 229 иностранных граждан и лиц без гражданства.
Согласно сводке основных показателей деятельности по миграционной ситуации в РФ за 2017 год было направлено 185 576 представлений о неразрешении иностранным гражданам и лицам без гражданства въезда в Россию.
«По возвращении на родину меняют информацию в документах, удостоверяющих личность, например, изменяют фамилию, имя или буквы в прежнем имени, фамилии. После этого они беспрепятственно возвращаются в РФ и находятся здесь уже под другими персональными данными», — объясняет Нилов.