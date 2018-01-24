Москва, 24 января, 2018, 18:39 — ИА Регнум. Госдума запросит в профильных министерствах информацию о взаимодействии госструктур стран СНГ по вопросу проникновения в РФ сменивших имена и фамилии нарушителей закона. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 января, соответствующее протокольное поручение депутата Олега Нилова («Справедливая Россия») приняла Госдума.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Очевидно отсутствие должного взаимодействия между правительственными структурами России и стран, из которых прибывает большинство безвизовых мигрантов, по обмену соответствующими базами данных об изменивших персональные данные иностранцах», — отмечается в тексте документа.

В октябре 2017 года замглавы МВД Александр Горовой, выступая в Совфеде, отметил, что «только в 2016 году при выборочном дактилоскопировании в органах ФМС было выявлено 26 тыс. иностранцев, которые въехали на территорию РФ по легитимным паспортам граждан того или иного государства, но с измененными фамилией, именем».

В ноябре 2017 года на «правительственном часе» в Госдуме глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в 2017 году выявлено более 1,6 млн административных нарушений в сфере миграции, судебными органами выдворено свыше 93 тыс. иностранцев».

По данным МВД и Росстата, в 2015 году количество уголовных преступлений различной тяжести, совершенных иностранными гражданами, составило 46,4 тыс.

По данным МВД, за период с января по сентябрь 2017 года органами ФМС было поставлено на учет 14 590 229 иностранных граждан и лиц без гражданства.

Согласно сводке основных показателей деятельности по миграционной ситуации в РФ за 2017 год было направлено 185 576 представлений о неразрешении иностранным гражданам и лицам без гражданства въезда в Россию.

«По возвращении на родину меняют информацию в документах, удостоверяющих личность, например, изменяют фамилию, имя или буквы в прежнем имени, фамилии. После этого они беспрепятственно возвращаются в РФ и находятся здесь уже под другими персональными данными», — объясняет Нилов.