Ярославль, 24 января, 2018, 18:39 — ИА Регнум. Кировский суд Ярославля арестовал подозреваемого в убийстве предпринимателя и бывшего депутата муниципалитета Ярославля Ильи Исаева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении следственного комитета по Ярославской области.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 ноября 2017 года центре Ярославля было обнаружено тело Ильи Исаева с множественными ножевыми ранениями. Брат Ильи Исаева Павел является заместителем председателя Ярославской областной думы.

«В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями и криминалистами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области совместно с оперативными сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и регионального УМВД России, установлена личность подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 54-летний безработный житель города Ярославля. Мужчина задержан», — сообщили в следственном управлении следственного комитета по Ярославской области.

По данным следствия, у подозреваемого имелись долговые обязательства перед потерпевшим.