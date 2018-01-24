Уфа, 24 января, 2018, 18:37 — ИА Регнум. Рекордно низкий уровень инфляции в России создаёт предпосылки для снижения ставок по ипотеке. Об этом заявил президент России Владиир Путин 24 января на встрече с сотрудниками ПАО «Объединённая двигателестроительная корпорация — Уфимское моторостроительное производственное объединение».

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«У нас рекордно низкая инфляция, и это даёт возможность снижать ключевую ставку Центрального банка, а за ней и все остальные ставки спускаются», — отметил глава государства.

По словам Владимира Путина, средняя по стране ставка по ипотеке на конец минувшего года уже составляла менее 10%.

Президент подчеркнул, что ставка должна и далее снижаться. «Такая возможность есть, поскольку инфляция низкая», — сказал он.

Напомним, по данным Росстата, инфляция в России в 2017 году составила рекордно низкие 2,5%.

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