Меркель: Усиление правого популизма в Европе — это яд
Давос, Швейцария, 24 января, 2018, 18:25 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду, что рост право-популистских настроений в странах Европы прекратится в ближайшее время. Соответствующее заявление она сделала сегодня, 24 января, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По словам Меркель, германское правительство под её чутким руководством всеми силами пытается установить контроль над ростом правого популизма, однако это «яд».
"Это яд, который появляется, когда у нас есть нерешённые проблемы», — пояснила Меркель.
Она напомнила, что многие немцы стали придерживаться правых популистских взглядов во время финансового и миграционного кризисов.
Стоит отметить, что на прошедших в сентябре 2017 года парламентских выборах в Германии впервые в истории в бундестаг прошла правая партия «Альтернатива для Германии». Она набрала 12,6%.
А вот политическая карьера самой Меркель может завершится в любой момент, если переговоры о коалиции с СДПГ не увенчаются успехом.
Напомним, на тех же выборах партия Меркель ХДС/ХСС набрала меньше голосов, чем ранее, и возникла сложность с созданием правящей коалиции. Первые переговоры о коалиции провалились, и сейчас Меркель пытается продавить СДПГ и её лидера Мартина Шульца создать другую коалицию, чтобы Меркель осталась в кресле бундесканцлера.