Давос, Швейцария, 24 января, 2018, 18:25 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду, что рост право-популистских настроений в странах Европы прекратится в ближайшее время. Соответствующее заявление она сделала сегодня, 24 января, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

European People's Party Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

По словам Меркель, германское правительство под её чутким руководством всеми силами пытается установить контроль над ростом правого популизма, однако это «яд».

"Это яд, который появляется, когда у нас есть нерешённые проблемы», — пояснила Меркель.

Она напомнила, что многие немцы стали придерживаться правых популистских взглядов во время финансового и миграционного кризисов.

Стоит отметить, что на прошедших в сентябре 2017 года парламентских выборах в Германии впервые в истории в бундестаг прошла правая партия «Альтернатива для Германии». Она набрала 12,6%.

А вот политическая карьера самой Меркель может завершится в любой момент, если переговоры о коалиции с СДПГ не увенчаются успехом.

Напомним, на тех же выборах партия Меркель ХДС/ХСС набрала меньше голосов, чем ранее, и возникла сложность с созданием правящей коалиции. Первые переговоры о коалиции провалились, и сейчас Меркель пытается продавить СДПГ и её лидера Мартина Шульца создать другую коалицию, чтобы Меркель осталась в кресле бундесканцлера.