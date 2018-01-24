Калуга, 24 января, 2018, 18:22 — ИА Регнум. В 2018 году объем финансирования дорожного хозяйства области из федерального бюджета предусматривается в размере 5 млрд 706 млн рублей. Актуальные вопросы развития транспортной инфраструктуры региона обсудили 23 января в Москве руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт и губернатор Анатолий Артамонов.

Фото пресс-службы Федерального дорожного агентства На рабочей встрече

В том числе на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание федеральных дорог будет направлено 4 млрд 477,65 млн рублей, субсидии и межбюджетные трансферты составят 1 млрд 229,8 млн рублей.

Старовойт и Артамонов обсудили планы по передаче на федеральный уровень участка автомобильной дороги Калуга — Вязьма (в пределах Калужской области ее участок имеет протяженность 110 км) в рамках создания транспортного маршрута «Золотое кольцо» в период до 2021 года. В 2018 году планируется передача в собственность Калужской области участка автомобильной дороги М-3 «Украина» — Москва — Калуга — Брянск — граница с Украиной, подъезд к городу Калуга.