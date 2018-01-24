Анкара, 24 января, 2018, 18:19 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон предложил создать 30-километровую «зону безопасности» на севере Сирии, где Турция проводит военную операцию против формирований курдов. Об этом 24 января сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передаёт NTV.

Минобороны России Сирия

Как уточняется, инициатива Вашингтона имеет целью предотвратить возможные столкновения лицом к лицу с турецкими военными. Предполагается, что «зона безопасности» протянется вдоль всей сирийско-турецкой границы.

Чавушоглу сообщил, что турецкая сторона в настоящее время оценивает предложение Соединённых Штатов.

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Ранее сегодня также состоялся телефонный разговор Рекса Тиллерсона с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которого обсуждалась ситуация с урегулированием конфликта в Сирии, в том числе ход операций в северных районах.

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Напомним, турецкая армия 20 января начала операцию под названием «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Турецкие военные атаковали объекты курдских сил самообороны (YPG) силами ВВС, после чего перешли к наземной операции.

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