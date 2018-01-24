Ташкент, 24 января, 2018, 19:05 — ИА Регнум. С 1 февраля 2018 года Узбекистанские железные дороги вводят дополнительные пассажирские поезда, следующие в города России, сообщили 23 января в пресс-службе государственного железнодорожного предприятия.

44833 Железная дорога

Поезда сообщением Ташкент — Москва, Ташкент — Уфа и Андижан — Москва будут отправляться два раза в неделю.

Кроме этого, частота поезда Ташкент — Волгоград будет увеличена с двух до трех раз в неделю.

Отметим, 23 января правительство Узбекистана приняло постановление о неотложных мерах по обеспечению безопасности граждан, выезжающих за пределы страны.

Принятие документа связано с трагедией, которая произошла 18 января в Казахстане. В Актюбинской области сгорел пассажирский автобус, в котором погибли 52 гражданина Узбекистана.

Постановление усиливает контроль за пассажирскими автобусными перевозками и вводит льготы на авиа- и железнодорожные билеты для трудовых мигрантов. Меры также направлены на открытие новых транспортных маршрутов.