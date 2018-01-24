Киев, 24 января, 2018, 18:08 — ИА Регнум. 23 января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за резолюцию о гуманитарных последствиях войны на Украине. За принятие резолюции проголосовали 56 депутатов, против — никого, ещё 10 человек воздержались.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

Резолюция была принята с поправкой от представителя Украины, депутата «Оппозиционного блока» Вадима Новинского, в которой сказано, что Киеву необходимо пересмотреть ранее принятый радой «закон о деоккупации Донбасса» — чтобы он базировался на Минских соглашениях и «обеспечивал в полной мере социальную защиту и основные гуманитарные потребности гражданского населения на неподконтрольных территориях». За эту поправку проголосовали 42 депутата, против — всего 16.

Сам Новинский заявил, что с помощью этого закона правящая коалиция в украинском парламенте «дает всему миру понять, что не хочет дипломатического регулирования конфликта в Донбассе». Любопытно, что «патриотическое» крыло украинской делегации выступило резко против поправки.

Резолюция ПАСЕ и поправка к ней широко обсуждается украинскими экспертами и политиками.

В частности, экс-спикер министерства иностранных дел Олег Волошин подчеркивает, что это — первая международная обструкция скандального закона о Донбассе.

Политолог Дмитрий Джангиров отмечает, что делегаты Украины в ПАСЕ от правящей коалиции — Арьев, Геращенко, Гончаренко — так много в последние дни говорили о важности и авторитетности Парламентской ассамблеи, «что теперь просто интересно, как они отреагируют на рекомендации, содержащиеся в резолюции».

Политический эксперт Дмитрий Корнейчук иронизирует, что руководство ПАСЕ наверняка потребовало от украинской делегации пройти психиатрический осмотр из-за всех резолюций и поправок, которые они выносят на голосование.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко обратился к европейским политикам с призывом не предавать базовые принципы ПАСЕ и объединить усилия, «чтобы остановить российскую агрессию в Украине и не допустить ее распространение в Европе».

«Мы сильная нация, сильная страна, нет никакого сомнения, что мы победим. Но в это время борьбы против новейшей тирании мы должны быть вместе. А не искать повод, чтобы сесть и поесть в каком-нибудь страсбургском ресторане красную икру с россиянами. Смотрите, чтобы и красная икра поперек горла не стала тем, кто ее ест!» — пригрозил Ляшко депутатам Ассамблеи.

Украинский журналист Максим Кухар вообще делает парадоксальный вывод, что Германия и Франция — военные союзники России, а ЕС в целом навешивает на Украину вину за те беды, к которым приводит «оккупация» Донбасса.

«То есть в ситуации войны ЕС ведет себя как союзник России… А зачем они это делают? Неспокойная Россия, на которую нужно тратить силы — это часть плана элит ЕС по ведению скрытой конфронтации с США. И сегодня, видя факты на протяжении 15 лет — можно совершенно определенно говорить об этом… Германия и Франция — военные союзники России. Это сегодня подтверждают уже сотни фактов. И нам нужно принять и действовать в этой реальной картине мира, а не тешить себя иллюзиями», — отмечает он.

ИА REGNUM напоминает, что 18 января верховная рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №7163 «Об особенности государственной политики касательно обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» — т.н. «закон о деоккупации». За проголосовали 280 народных депутатов при 226 необходимых. Однако 20 января «Оппозиционный блок» внес проект постановления об отмене данного решения парламента. Согласно процедуре, законодательная инициативу депутатов оппозиции должна быть рассмотрена на следующем заседании в феврале, до этого момента закон не может вступить в силу.