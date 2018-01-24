Вильнюс, 24 января, 2018, 17:42 — ИА Регнум. Литовский парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне предложил частично изменить решение Европарламента и Совета Европы относительно механизма гражданской обороны ЕС, цель которой — укреплять силы быстрого реагирования членов ЕС и сосредотачивать для этого имеющиеся ресурсы, сообщили ИА REGNUM сегодня, 24 января, в канцелярии литовского парламента.

(сс) Стэльмах Аляксандр Мікалаевіч БелАЭС

Согласно нынешней версии решения, силы используются в случае стихийных или вызванных человеком бедствий. Ресурсы сосредотачиваются, например, в случае крупномасштабных пожаров или наводнений.

Литовский парламентский комитет по национальной безопасности и обороне предлагает дополнить список рисков и факторов потенциальными радиологическими и ядерными авариями или другими проблемами, связанными с радиацией.

По словам председателя комитета Витаутаса Бакаса, для Литвы эти вопросы «особенно актуальны», поэтому к решению проблемы стоит привлечь и ЕС. Кроме того, стоит учитывать то, «что совсем рядом с Литвой строится Белорусская АЭС».

«В нынешней версии решения пишется, что ЕС должен поощрять солидарность, поддержать, дополнять действия стран-членов по гражданской безопасности. В нынешнем контексте мы не можем игнорировать возможные бедствия, связанные с радиацией, поэтом важно к решению этих проблем привлечь ЕС», — сказал Бакас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва заняла самую жёсткую позицию в регионе в вопросе проекта Белорусской АЭС. Официальный Вильнюс требует немедленно прекратить строительство, а парламент ранее принял закон, который запрещает продажу электроэнергии, выработанной на станции, в Литве.

Власти Литвы также регулярно на всех мероприятиях как в ЕС, так и на других мировых площадках называют станцию «опасной» и просят своих союзников повлиять на Минск.