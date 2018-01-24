Киев, 24 января, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Сегодня, 24 января, украинская делегация во главе с президентом Украины Петром Порошенко прибыла в швейцарский Давос, где примет участие в заседании Всемирного экономического форума.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Попрошайка

Одной из главных задач поездки украинских чиновников является поиск кредитных ресурсов. Еще в 2017 году главный кредитор Украины — Международный валютный фонд прекратил сотрудничество с Киевом.

Накануне пресс-служба главы украинского государства подтвердила, что президент Порошенко запланировал провести консультации с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

Украинские эксперты считают, что в Давосе украинская делегация постарается договориться о выделении новых кредитов, чтобы осуществить текущие выплаты по госдолгу. При этом экономисты признают, что существующий размер финансовых обязательств Киева не позволяет развивать экономику, более того, он ложится неподъемным бременем на плечи населения. Они рекомендуют властям кардинальным образом пересмотреть отношения с кредиторами и, в частности, с Международным валютным фондом вплоть до полного разрыва сотрудничества.

Так, политолог Вадим Карасев заявил, что чиновники больше не могут позволить себе наращивать госдолг Украины, поскольку на его обслуживание тратится критический объем ВВП — до 5%.

«Люди живут бедно, бедность остается главной проблемой. Экономические показатели плохие — валютный курс, долги растут, долги перед МВФ, коррупция… Вопрос не в том, какой у вас государственный долг, вопрос в том, какой процент своего ВВП вы тратите на обслуживание своего государственного долга. Самый большой долг в мире у японцев и американцев, но американцы тратят всего 1% своего ВВП на обслуживание своего долга. Они могут себе позволить брать ещё. И японцы могут себе позволить брать ещё. А вот мы, конечно же, не можем позволить себе такое, имея такую экономику и тратить столько ВВП (5% ВВП — ред.) на обслуживание государственного долга», — сказал Карасев в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, МВФ не выгодно, чтобы правительство Украины списало все долги, объявив дефолт.

«МВФ не выгоден наш дефолт по суверенному долгу, потому что, а кто будет отдавать? К примеру, когда человек одолжил, он заинтересован, чтобы заемщик отдал вам долг как кредитору. Ну, какой смысл уничтожать вашего должника», — добавил Карасев.

В свою очередь, экономист Александр Охрименко призвал украинское правительство разорвать сотрудничество с МВФ, поскольку его рекомендации не помогли Украине.

«Последний кредит МВФ нам дали весной 2017 года в 1 млрд долл… Прекращайте говорить об этом МВФ, он не даёт деньги. Мы берём новые кредиты, чтобы погасить старые. Может, лучше заняться экономикой, а не бегать по миру, чтобы где-то что-то взять. Экономика полностью развалена, в том числе от советов МВФ. Даже наш министр финансов говорит, что программу с МВФ надо сворачивать, потому что ни одна реформа не сработала», — сказал Охрименко.

Эксперт Института украинской политики Артем Петренко призвал правительство активнее проводить реформы, чтобы достичь экономического роста.

«Большинство иностранных мировых партнеров Украины высказали довольно жесткие публичные заявления относительно разочарования проведением реформ в Украине. Мы были в Вашингтоне, где общались также с представителями МВФ… Это разочарование достаточно глубокое и широкое. Задача украинской власти — проводить реформы. Я слежу за реформами в финансовом секторе. Могу сказать, во власти ни у кого нет никакого желания проводить тут реформы. Без этого в Украине не будет никакого экономического роста», — считает Петренко.

Он напомнил, что на 2018 год Украина приняла не военный бюджет, а бюджет погашения долгов.

«С таким госдолгом, как сегодня, когда мы выплачиваем больше, чем пенсионные выплаты, больше, чем на армию, больше, чем на войну и больше, чем на все силовые структуры вместе взятые, ни одна страна не может развиваться с такой долговой нагрузкой… У нас лучшая рабочая сила постоянно выезжает за границу… Будущего у страны нет», — добавил Петренко.

Также политолог Юрий Романенко считает, что МВФ не позволит Украине объявить дефолт.

«Вряд ли МВФ допустит дефолт Украины, потому что это не слишком дорого. Наша власть будет торговаться и выбивать какие-то преференции, но будет вынуждена пойти на какие-то уступки, потому что у нас всё время уменьшается экономическая база, сужается пространство для маневра. Думаю, мы что-то получим, но не то, что ожидали», — прогнозирует Романенко.

По его словам, украинская элита не заинтересована выполнять требования МВФ по созданию антикоррупционного суда и проведению приватизации госпредприятий, потому что они являются источником «коррупционной ренты».

«Капитализация игры «Покемон» за две недели в 1,5 раза превысила весь наш экспорт за 5 месяцев. Мы должны понимать, что наша страна имеет небольшое влияние в экономическом плане. Но это не значит, что мы не должны разыгрывать те активы, которые у нас есть, потому что у нас есть и козыри», — добавил Романенко.

Напомним, в 2018 году Украина направит на обслуживание государственного долга 130,2 млрд грн. (4 млрд 511 млн долл.). Это почти на 20 млрд грн. (693 млн долл.) больше, чем в прошлом году. Об этом говорится в законе «О государственном бюджете Украины на 2018 год», опубликованном на сайте верховной рады. В частности, на погашение внешнего госдолга выделят 61,7 млрд грн. (2,137 млрд долл.), внутреннего — 114 млрд грн. или 3,950 млрд долл. Планируется, что по состоянию на 31 декабря 2018 года предельный объем украинского госдолга составит 1,999 трлн грн. или 69,2 млрд долл. (60% ВПП).

Ранее, 1 января 2018 года, вступил в силу закон «О государственном бюджете Украины на 2018 год». Доходы бюджета предусмотрены на уровне 917,88 млрд грн. (31,8 млрд долл.), расходы — 991,7 млрд грн. (34,362 млрд долл.). В декабре 2017 года правительство утвердило среднесрочную стратегию управления госдолгом. Согласно документу, отношение объема госдолга к ВВП должно составлять не более 66% в 2017 году, 62% — в 2018-м и 58% — в 2019-м.

Как сообщалось, 24—26 января президент Порошенко примет участие в заседании Всемирного экономического форума в Давосе. По данным пресс-службы главы украинского государства, в Швейцарии Порошенко встретится с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард и президентом США Дональдом Трампом. Порошенко выступит с речью 26 января. Также он примет участие в неформальном заседании мировых экономических лидеров «Создание совместного будущего в расколотом мире» и выступит на инвестиционной панели Украинской ассоциации венчурного и частного капитала в Ukrainian House Davos.