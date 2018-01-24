Владимир, 24 января, 2018, 17:13 — ИА Регнум. Во Владимирской области задумались над возрождением производства льна. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, область может стать «межрегиональным центром по выращиванию и глубокой переработке льна».

Марина Каширская ИА REGNUM Текстиль

Сейчас льноперерабатывающий комплекс Владимирской области представлен шестью предприятиями. Это компании «Владимирский текстиль», «Предприятие нетканых материалов», «Промцентр», «Тамиал», Ярцевская фабрика и Паустовская ткацкая фабрика.

«Владимирская область имеет большие перспективы в этом направлении. Для развития отрасли есть все — сельскохозяйственная, промышленная базы, в регионе можно начать подготовку высококвалифицированных специалистов. С этого года вводятся хорошие меры господдержки предприятий, которые занимаются выращиванием льна», — заявил на совещании в администрации бывший помощник президента РФ Виктор Иванов.

Он также отметил, что в регионе можно создать несколько экспериментальных площадок по выращиванию льна.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас лен выращивают в 19 регионах, общая площадь под этой культурой составляет около 50 тыс. га. В 2016 году крупнейшими производителями льноволокна стали Удмуртия, Алтайский край, Вологодская, Омская и Тверская области.

Ранее Минпромторг поддержал предложение Смоленской области о создании льняного кластера. В 2016 году сообщалось, что между администрацией региона и ООО «Агропромышленная корпорация «Вологодчина», ООО «Рослек» подписаны соглашения о сотрудничестве, предполагающие комплексное развитие отрасли, предусматривающие как производство льняного волокна с его последующей глубокой переработкой для выпуска высококачественной льняной пряжи, так и производство целлюлозы, нетканых и медицинских материалов.

Позже стало известно, что в Тверской области благодаря федеральной и региональной поддержке также планируют воссоздать культуру производства льна и рапса.