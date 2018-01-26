Варшава, 26 января, 2018, 04:39 — ИА Регнум. Представители Союза левых демократических сил (SLD) и Клуба ветеранов левого движения в городе Островец-Свентокшиский отметили годовщину вхождения советских солдат и освобождения от немецкой оккупации. О спорах вокруг празднования этого события, произошедшего 16 января 1945 года, и о других волнующих польские СМИ темах пишет в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Встреча активистов прошла у памятника Грюнвальдского креста, который, согласно закону закону о декоммунизации, должен быть удален из общественного пространства как «символ тоталитаризма». Есть мнение, что празднуемое освобождение на самом деле стало сменой одного оккупанта на другого, но председатель городского отделения SLD Юзеф Грабовский считает иначе:

«Я далек от исторической оценки, кто кого освободил, а кто кого поработил. Все дело в том, что польская нация ждала окончания войны. Эта история не может быть «стерта резинкой». Вот почему мы хотим отметить этот день».

Одновременно вновь была поднята тема неонацизма: в Силезии началось расследование по шокирующим фактам, изложенным в репортаже TVN24, где говорилось о деятельности современных польских неонацистов в городе Водзислав-Слёнски и ассоциации «Гордость и современность».

«Содействие фашизму или иному тоталитаризму не только несовместимо с польским законодательством. Это, прежде всего, попрание памяти наших предков и их героического стремления бороться за справедливую и свободную от ненависти Польшу. На такое поведение и символику нет разрешения», — заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

По данным антифашистских организаций, неонацизм в Польше процветает уже более десятилетия, Совет Европы приводит данные, согласно которым в движении может участвовать от 10 тысяч до 20 тысяч человек.

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