Вашингтон, 24 января, 2018, 17:07 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп считает, что его страна вновь становится великой державой благодаря налоговой реформе, которую он провел. Соответствующее заявление он опубликовал сегодня, 24 января, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Компании со всего мира делают огромные инвестиции в США. Никогда ничего подобного не было. Компании Disney, J.P. Morgan Chase и многие другие. Масштабное сокращение налогов и регуляционных норм снова делают нас великой державой», — написал Трамп.

Но американский президент подчеркнул, что для восстановления американской экономической мощи нужно пройти ещё долгий путь.

Ранее Международный валютный фонд заявил, что налоговая реформа, проведённая администрацией Трампа, приведет к росту мировой экономики. Ожидается, что изменения в американской налоговой политике будут стимулировать активность. Так, сокращение налогов на доходы корпораций приведёт к росту инвестиций в стране.

Повышение экономической активности также ожидается в сопредельных с США государствах — Канаде и Мексике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года Трамп подписал закон о налоговой реформе, которая предусматривает в том числе снижение налога на прибыль корпораций с 35% до 21%. Снизить налоги для бизнеса было одним из предвыборных обещаний Трампа.