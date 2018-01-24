Киев, 24 января, 2018, 17:00 — ИА Регнум. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер обсудил с секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым принятый Верховной радой законопроект о «реинтеграции» Донбасса. Об этом спецпредставитель США сообщил 24 декабря в своём микроблоге в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тактика

По его словам, в беседе с Турчиновым была отмечена «необходимость защиты прав и благополучия граждан Украины, проживающих в Донбассе, а также необходимость мирного разрешения конфликта».

Ранее Курт Волкер также провёл встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, на встрече обсуждалась необходимость размещения в Донбассе миротворческой миссии ООН. Также стороны обменялись мнениями о «выполнении Россией» Минских соглашений, и резюмировали, что ситуация вызывает «обеспокоенность».

Напомним, 26 января в Дубае должно состояться четвёртая по счёту встреча Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым.

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