Киев, 24 января, 2018, 16:52 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила действующего президента страны Петра Порошенко в том, что он готовит фальсификации на предстоящих президентских выборах. Об этом Тимошенко заявила сегодня, 24 января, на пресс-конференции.

European People's Party Юлия Тимошенко

По словам Тимошенко, Порошенко специально не включил кандидата от ее оппозиционной партии «Батькивщина» в новый состав центральной избирательной комиссии Украины, так как готовит фальсификации на выборах президента.

У 13 из 15 членов центризбиркома Украины срок полномочий истёк ещё в 1 июня 2015 года, однако они работали в своих должностях до сих пор. По украинскому законодательству, в состав ЦИК входят 15 членов, срок полномочий которых составляет 7 лет.

Члены ЦИК назначаются и увольняются верховной радой по представлению президента. Но и президент при назначении членов ЦИК должен учитывать предложения депутатских фракций и групп, которые имеют представительство в раде.

Накануне Порошенко подал на рассмотрение рады представление о назначении нового состава украинского центризбиркома. По словам Тимошенко, в представленном списке нет ни одного кандидата от «Батькивщины». Тимошенко однозначно оценивает действия президента — он готовит фальсификацию президентских выборов.

«От нашей партии президент сознательно не внес кандидатуру в ЦИК, нарушая закон. Это говорит о том, что он не собирается честно проводить выборы. Он знает, что все договорняки, которые у него сегодня есть, обеспечивают ему в будущей ЦИК абсолютное большинство, и что даже один член ЦИК от «Батькивщины» не даст ему сфальсифицировать выборы. Он готовится не к выборам, а к фальсификации», — сказала Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» потребовала от Порошенко немедленно изменить список кандидатов и добавить туда представителей её партии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента Украины и верховной рады пройдут в 2019 году.