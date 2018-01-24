Ереван, 24 января, 2018, 16:48 — ИА Регнум. Момент для урегулирования крабахского конфликта давно уже назрел, для чего необходимо четко сохранять режим прекращения огня и выполнять все ранее достигнутые договоренности. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян 24 января, выступая на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Администрация президента Армении Серж Саргсян в ПАСЕ

«В этом вопросе я всегда буду находиться в первых рядах, независимо от своего положения, — продолжал Саргсян. — Стороны должны вместе взять на себя ответственность за мирное урегулирование конфликта, найдя компромиссное решение».

«Переговорный процесс под эгидой Минской группы ОБСЕ — единственный согласованный и международно признанный формат, — продолжил президент Армении. Этот формат не раз поддержали и мировое сообщество, и Совет Европы. Взятые на себя Арменией и Азербайджаном обязательства требуют от всех противоборствующих сторон совместных усилий».

Тем не менее Саргсян считает, что Азербайджан очевидным образом не готов к этому, свидетельством чему является «агрессия Азербайджана в отношении Арцаха в апреле 2016 года». По его словам, это был сильный удар по переговорному процессу.

«Вы хотите невозможного. Вы хотите вернуть Карабах в состав Азербайджана, но в Азербайджане настолько распространена антиармянская пропаганда, что вы открыто заявляете: вам нужен Карабах без армян. Это невозможно, этого никогда не будет. Суть борьбы народа Карабаха ясна — это борьба за свободу, за самоопределение, и такая борьба не может не иметь положительного конца», — заявил президент Армении.

Он обратился и к вопросу членства Армении в Евразийском экономическом союзе:

«Непростые реалии нашего региона ограничивают потенциал экономического роста, в связи с чем мы стремимся использовать все имеющиеся возможности, в том числе предоставляемые интеграционными структурами. Сразу после принятия решения о присоединении Армении к ЕАЭС многие, в том числе и присутствующие в этом зале, выражали недоверие к Армении. Однако мы доказали, что в состоянии совмещать свое участие в различных интеграционных структурах и даже стать образцовой моделью сотрудничества».

Саргсян коснулся и миссии Совета Европы, отведя ей большую роль не только в политическом, но и в цивилизационном плане. «Считаю, что организации необходимо придать новый импульс, переосмыслив при этом ее роль и значение в общеевропейской политической структуре. Для повышения эффективности организации необходимо заручиться современными механизмами, реально востребованными со стороны наших обществ. Мы держим в центре внимания инициированные генеральным секретарем реформы Совета Европы», — отметил Саргсян.

По завершении заседания Серж Саргсян и генсек СЕ Турбьёрн Ягланд приняли участие в церемонии открытия в Страсбурге, перед здание СЕ, хачкара (крест-камня) — подарка Армении Совету Европы. Подарок приурочен к 65-летию со дня вступления в силу Европейской конвенции по правам человека. «Пока Армения продолжает полностью выполнять обязательства по членству в СЕ, армянский народ и власти Армении могут целиком надеяться на поддержку Совета Европы», — отметил Ягланд.