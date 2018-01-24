Ростов, Ярославская область, 24 января, 2018, 16:47 — ИА Регнум. В селе Васильково Ростовского района Ярославской области жители не могут получить врачебную помощь из-за отсутствия телефона в фельдшерско-акушерском пункте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском отделении ОНФ.

Фото А. Смоляр Заведующая ФАП

В ярославский региональный исполком Общероссийского народного фронта обратилась жительница села Васильково, что расположено недалеко от Ростова Великого. Она пожаловалась на отсутствие телефонной связи с фельдшерским пунктом.

«Днем, в часы работы ФАПа, скорая помощь приезжает только по направлению от фельдшера, но вызвать его на дом, по словам пенсионерки, сложно, поскольку стационарный телефон в учреждении не работает, а по своему личному мобильному медработник отвечает не всегда», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь ярославского ОНФ Александра Смоляр.

Пожилая женщина рассказала, что страдает из-за проблем с сосудами головного мозга и шеи, но после перенесенного в детстве полиомиелита ходит с трудом и не может дойти до расположенного в километре от дома ФАПа.

«Кабель проложили в 1966 году. Два года назад телефон перестал работать. Приезжали специалисты из телекоммуникационной компании, сказали, что сгнил кабель, и уехали. Я уже третий год живу без телефона. Мое начальство из Ростовской ЦРБ про проблему знает, но молчит и никак решать ее не собирается. Я беру тариф «Все по 500» за свои деньги. Но мне приходится много разговаривать с врачами и в этом месяце я еще дополнительно заплатила 600 рублей. И это при зарплате в 15 000 рублей», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заведующая ФАП Маргарита Нестерова.

Директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев сказал, что больница должна оплачивать врачам мобильную связь и он очень удивлен сложившейся ситуацией. Глава депздрава обещал в ней разобраться.

Активисты Общероссийского народного фронта считают, что нужно либо восстановить телефонную линию, либо снабдить ФАП радиотелефоном.