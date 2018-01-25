Москва, 26 января, 2018, 02:48 — ИА Регнум. Высокопоставленные японские офицеры уже в начале 20-х годов ХХ века торопили свое правительство с целью ускорить нападение на СССР. Какие силы боролись против этого на дипломатическом фронте и что помешало осуществиться планам японских милитаристов в 30-е годы, рассказывает обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Японский самурай

В 1922 году японским интервентам пришлось покинуть территорию Советской России под натиском Красной армии, поддержанной дальневосточными и сибирскими партизанами. Оккупированными остались остров Сахалин и Курильские острова, не были установлены дипломатические отношения между Москвой и Токио. Но начавшееся в 1924 году установление дипотношений с СССР европейскими державами побудило Японию последовать по тому же пути.

20 января 1925 года в Пекине была подписана конвенция об основных принципах взаимоотношений между СССР и Японией. Северный Сахалин был освобожден, и, кроме того, уполномоченный СССР сделал заявление о том, что СССР не разделяет политическую ответственность, взятую царским правительством, за заключение Портсмутского договора от 5 сентября 1905 года. Переход Южного Сахалина к Японии по условиям этого договора не рассматривался советским правительством в смысле необходимости нести за него ответственность. Ни Курильские острова, ни Сахалин в целом не получили со стороны молодого советского государства статуса безусловно японской территории.

Но, несмотря на установление дипломатических отношений, практически сразу японские милитаристы стали разрабатывать планы по нападению на СССР. Милитаристские круги Японии соглашались, что минимальным продвижением Японии на северо-восток должна стать линия, проходящая по озеру Байкал, а дальневосточные провинции требуется включить в состав будущей Японской империи и организовать там военные поселения.

О том, как развивались события в 30-е годы, читайте в статье: Дальний Восток и Сибирь — главные военные цели Японии против СССР

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