Астана, 24 января, 2018, 16:55 — ИА Регнум. В Казахстане объем услуг на интернет-связь в 2017 году вырос на 10,7% и составил 228,6 млрд тенге ($ 711,6 млн), сообщает 24 января аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

По состоянию на 1 января 2018 года к сети были подключены 2,6 млн человек, что на 11,9% больше, чем 1 января 2017 года. В 2017 году средний платеж одного абонента за год составил 88 тыс. тенге ($ 274).

Выход в сеть с фиксированных точек доступен для 14% жителей Казахстана, а с мобильных устройств — для 77%.

Плотность фиксированного web-соединения составил 14 абонентов из 100. В 2016 году плотность составляла 13,2 соединения из 100.

Доля услуг интернет-связи в сельской местности составляет всего 8,1% от общего объема услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 декабря 2017 года в городах Казахстана проживает 57,4% населения страны, а на селе — 42,6%. Качественное интернет-соединение для многих граждан Казахстана пока не доступно.

Тем не менее государственная программа «Цифровой Казахстан» подразумевает увеличение доли пользователей сети интернет до 82%.