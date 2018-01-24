Калуга, 24 января, 2018, 16:33 — ИА Регнум. Сегодня, 24 января, на заседании Городской думы Калуги в рамках часа контроля депутаты рассмотрели вопрос открытого голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, общественные территории, благоустройство которых пройдёт в текущем году, будут определены 18 марта в ходе рейтингового голосования. Голосование пройдёт одновременно с выборами президента Российской Федерации на всех 153 избирательных участках города Калуги. Приём предложений от жителей продлится до 9 февраля, на сегодняшний день поступило уже 28 предложений.

Пресс-служба Городской думы Калуги Заседание Городской думы Калуги 24.01.2018

Отбор предложений для включения в рейтинговое голосование будет производить общественная комиссия в составе депутатов Городской думы, руководителей подразделений Городской управы, представителей Общероссийского народного фронта и общественных организаций. Перечень предложений для включения в рейтинговое голосование будет утверждён до 16 февраля.

В срок до 1 марта планируется завершить разработку дизайн-проектов комплексного благоустройства территорий. В ходе рейтингового голосования калужанам необходимо будет выбрать одно из трёх общегородских пространств, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. Это будет вторая очередь нового городского парка, сквер Волкова или набережная Яченского водохранилища.

Кроме того, в каждом из 25 избирательных округов будет определена локальная общественная территория, также подлежащая благоустройству в первоочередном порядке.

«Общественное участие, активность жителей является одной из наиболее важных составляющих федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», — подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов. — Жители должны ощутить себя полноправными хозяевами своего дома, своего двора, понять, что благоустройство городских территорий проводится для повышения качества жизни горожан. В прошлом году калужане приняли активное участие в реализации программы «Городская среда»: формировали перечень дворов, подлежащих благоустройству, контролировали ход работ, участвовали в субботниках. Я хочу призвать жителей города и в дальнейшем принимать активное участие в реализации программы и выбрать общественные территории, которые они хотят видеть благоустроенными в текущем году. Мнение калужан очень важно для руководства города».