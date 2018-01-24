Москва, 24 января, 2018, 16:31 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил большую роль традиционных религиозных организаций в формировании нравственного консенсуса между людьми.

Kremlinpalace.org Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Государственном Кремлевском дворце открыл XXVI Международные Рождественские образовательные чтения «Нравственные ценности и будущее человечества»

Володин направил приветствие участникам XXVI Международных Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества».

«Рождественские чтения на протяжении многих лет вносят большой вклад в сохранение традиций и духовно-культурного наследия. Вы поднимаете актуальные вопросы просвещения и воспитания молодого поколения. Сегодня в центре вашего внимания находятся нравственные ценности и их влияние на будущее человечества», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Русская православная церковь и другие традиционные религиозные организации играют большую роль в формировании нравственного консенсуса и доверия между людьми, говорится в приветствии. Они помогают обрести духовные и нравственные ориентиры, призывают к согласию и единству.

«Укрепление институтов семьи и брака, противодействие размыванию моральных и этических норм — наша общая задача, для решения которой необходимы совместные усилия государства, Русской православной церкви и всего нашего многонационального общества», — отметил спикер Госдумы.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Государственном Кремлевском дворце открыл XXVI Международные Рождественские образовательные чтения «Нравственные ценности и будущее человечества». Планируется провести более 190 мероприятий. В работе Чтений примут участие более 15 тыс. человек из России, США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Греции и Грузии.