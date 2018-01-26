Москва, 26 января, 2018, 08:04 — ИА Регнум. В минувшем году давление на российскую экономику со стороны Запада сказывалось и на экономиках постсоветских республик, сказал в интервью корреспонденту ИА REGNUM заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин. Что принес странам Средней Азии ушедший год и чего ждать от наступившего?

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Казахстана

2017 год прошел без серьезных потрясений, шло постепенное выравнивание мировых цен на энергоносители, и в то же время ситуация на мировых сырьевых рынках была сложной, и для всех, включая наиболее экономически развитый Казахстан, наблюдалась тенденция к ухудшению социально-экономических параметров. С другой стороны, экономики постсоветских азиатских республик постепенно выходят из рецессии, по итогам года в них отмечен умеренный рост.

Экономическая обстановка в регионе определяется факторами, не зависящими от среднеазиатских столиц, а именно глобальными экономическими процессами. Они же в наступившем году будут не только показывать положительную динамику, но и приносить негатив.

«Колебания мировой экономической конъюнктуры всё равно в наступившем году, очевидно, сохранятся для азиатских стран и будут по-прежнему создавать достаточно нервозную обстановку. Потому будет требоваться координация в рамках наднациональных экономических структур. То есть это в первую очередь касается ЕАЭС, который, на мой взгляд, выполняет функцию подушки безопасности для государств, которые в него входят, и только потом — института развития. Это и экономическое партнерство в рамках СНГ, это и экономическое партнерство в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь», — говорит эксперт.

Читайте интервью: Москва сохраняет свое геополитическое доминирование в Средней Азии

Читайте также другие статьи Маргариты Князевой по международной проблематике.