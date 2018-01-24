Калуга, 24 января, 2018, 16:25 — ИА Регнум. Сегодня, 24 января, состоялось первое в 2018 году заседание Городской думы Калуги. Депутаты заслушали отчёт главы городского самоуправления Александра Иванова.

Городская дума Калуги Первое в 2018 году заседание Городской думы Калуги 24.01.2018

«В 2017 году состоялось 31 заседание Городской думы, на которых было принято 297 решений, — сообщил коллегам глава городского самоуправления. — В декабре минувшего года думой был утвержден главный финансовый документ Калуги — бюджет на 2018 год, в состав которого входит 24 муниципальных программы. Бюджет, как и прежде, носит ярко выраженную социальную направленность и способствует обеспечению социальной стабильности в городе».

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, Александр Иванов подчеркнул, что в минувшем году город сделал «еще один уверенный шаг в социально-экономическом развитии».

«Важным событием в жизни Калуги явилось открытие нового городского парка, а также благоустройство 112 дворовых территорий в рамках программы «Городская среда», — отметил глава города. — Был открыт инновационный культурный центр, сданы в эксплуатацию два детских сада в микрорайоне «Кошелев проект» и «Европейский квартал», завершено строительство участка Шопинской дороги. Построены два тренировочных футбольных поля на Правобережье и Грабцевском шоссе. Продолжается строительство школы и детского сада в микрорайоне «Веснушки».

Особое внимание глава городского самоуправления уделил вопросам благоустройства.

«Одним из ярких событий минувшего года явилась реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», — подчеркнул Александр Иванов. — В 2018 году работа будет продолжена. На основании решения Городской думы жителям самим предстоит открытым голосованием сделать выбор общественных территорий, которые будут благоустроены в текущем году».

Одной из наиболее актуальных проблем была названа утилизация твердых коммунальных отходов.

По словам Александра Иванова, органы местного самоуправления наделены полномочиями по участию в вышеназванной деятельности, но степень участия законодательно не установлена. И этот правовой пробел необходимо будет устранить путем внесения законодательной инициативы.

Также напряжённой остаётся ситуация в коммунальной сфере, в минувшем году в Городскую думу поступило 747 обращений по вопросам ЖКХ.

«Только повышение качества работы управляющих компаний поможет решить основные проблемы горожан в сфере ЖКХ, — уверен глава городского самоуправления. — В этом году вступили в силу законы, которые кардинально изменят ситуацию в отрасли. Жильцы многоквартирных домов получили право «увольнять» свои управляющие компании, закон позволяет изымать дома из управления по решению жилищной инспекции, в прошлое уйдут компании — двойники».

Александр Иванов поблагодарил за плодотворную работу всех депутатов Городской думы и руководителей подразделений Городской управы. Отчёт был принят, работа главы городского самоуправления была признана удовлетворительной.

Также были приняты отчёты заместителя председателя Городской думы Сергея Павлова и председателей комитетов думы. Был утверждены поправки устав города Калуги. Изменения в устав направлены на приведение его в соответствие с действующим федеральным законодательством и отражают вступившие в силу поправки в федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления».

Так соглашения о сотрудничестве между муниципальными образованиями теперь вступают в силу только после официального опубликования. Кроме того дополняются полномочия муниципалитетов в сфере организации спорта инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья. Также в уставе Калуге будет отражено решение избирательной комиссии Калужской области о ликвидации избирательной комиссии города Калуги и возложения её полномочий на территориальную избирательную комиссию Московского округа.

Депутаты внесли поправки в бюджет Калуги на 2018 год. Доходная и расходная части бюджета остаются без изменений, производится перераспределение средств экономии, полученной в ходе проведения конкурсных процедур. Пять миллионов рублей будет выделено на рекультивацию полигона ТБО. 2,6 млн. рублей выделяется на мероприятия по созданию и содержанию объектов благоустройства, 1,3 млн. рублей — на ремонт дорог, 1,9 млн. рублей — на ремонт и замену остановочных павильонов и ремонт посадочных площадок. 160 тысяч рублей будет направлено на оказание услуг по управлению автоматизированной системой наружного освещения.

104 тысячи рублей выделяется на реализацию программы «Гражданская инициатива». Также были внесены поправки в Правила застройки и землепользования города Калуги. Поправки предусматривают приведение правил в соответствие с Генеральным планом города и введение новых классификаторов.

Депутаты согласовали сделку между МУП «Управление калужского троллейбуса» и АО «Компания ТрансТелеКом» по предоставлению опор контактной сети троллейбусных линий для размещения волоконно-оптических линий связи. Сумма сделки — порядка 4,5 млн. рублей.

Было принято решение наградить знаками Городской думы «За личный вклад в развитие Калуги» депутата Законодательного собрания Карпа Диденко и директора центра занятости населения города Калуги Василия Кузнецова.