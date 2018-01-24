Киев, 24 января, 2018, 16:24 — ИА Регнум. В рамках борьбы с отмыванием преступно нажитых средств на Украине министерство финансов предлагает обязать продавцов ювелирных изделий сообщать о покупках украинских граждан, если стоимость приобретаемых ими украшений превышает 40 тыс. гривен. Об этом сегодня, 24 января, сообщают украинские СМИ.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Контрабандисты

Сообщается, что украинский Минфин подготовил проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов».

Согласно одному из положений этого законопроекта, все продавцы ювелирных изделий фактически должны будут выполнять функцию налоговой службы и выяснять, где украинские граждане взяли деньги, чтобы приобрести ювелирные изделия на сумму дороже 40 тыс. гривен.

В частности, продавец ювелирных изделий должны будут удостоверится в происхождении средств клиента, проверить его личность и гражданство, сверится с базой публичных лиц и совершить ряд других проверочных мероприятий.

Теперь этот законопроект должно согласовать правительство, а затем принять верховная рада.