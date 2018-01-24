Берлин, 24 января, 2018, 16:25 — ИА Регнум. Volkswagen приготовил для российского рынка несколько премьер. Как сообщает 24 января газета «Авторевю», первой новинкой станет кроссовер Teramont, собираемый на американском заводе компании. Уже в феврале нас познакомят с прайс-листом и предложат сделать заказ, а в апреле американские Volkswagen Teramont появятся в салонах дилеров. Как стало известно, в базовой версии полноразмерного кроссовера, которая появится на нашем рынке первой, предусмотрен дефорсированный до 180 л.с. турбомотор 2.0 TSI, в Америке такой агрегат выдаёт 238 л.с. Более мощные модели появятся в России позже.

RL GNZLZ Volkswagen Touareg V8 2010

Второй новинкой сезона после своей премьеры в апреле на автосалоне в Шанхае станет третье поколение Volkswagen Touareg. Как ожидается, российские продажи Туарега стартуют летом. Новая модель известного внедорожника, как сообщается, будет роскошнее и дороже нынешнего. Вместе с тем, по сравнению со своими «одноклассниками» из числа Audi, Mercedes и BMW, Туарег сохранит привлекательную стоимость — от 3 млн рублей.

Ещё один кроссовер — Тигуан, продажи которого в 2017 году выросли втрое, как ожидается, помогут Volkswagen удержать значительную долю российского рынка.

Судьбу лифтбэка Volkswagen Arteon осложняет невысокий спрос и ожидаемое повышение утилизационного сбора, что стало основанием отложить вопрос российских продаж Arteon по крайней мере до лета.

Что касается российских перспектив для седанов Polo и Jetta, то их выход на рынок планируется не раньше 2019 года из-за необходимости их адаптации к российскому рынку. Пока же в России продолжится выпуск предыдущих версий Polo на калужском заводе. Ожидается появление у них новых декоративных элементов и новой медиа-системы, также будет представлена новая комплектация.

Напомним, что по итогам 2017 года лидером продаж на авторынке ЕС стал именно автоконцерн Volkswagen, реализовавший 3,58 млн своих автомобилей.