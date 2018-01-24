Москва, 24 января, 2018, 16:19 — ИА Регнум. Законопроект о штрафах за невыполнение СМИ-иноагентами требований действующих норм Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Депутаты Госдумы

Ко второму чтению инициативу предстоит доработать, в частности, изменится срок вступления в силу. Первоначально планировалось, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

«Закон принимается для того, чтобы действующие ограничения не провисали», — отметил глава комитета Госдумы по законодательства Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Штраф для СМИ-иноагентов, нарушающих законы в США, составляет тысячи долларов, отметил Крашенинников.

«Мы живем в российском государстве, поэтому давайте зафиксируем штрафы в рублях. Сейчас вообще ответственности нет», — указал парламентарий, отвечая на вопросы депутатов, отметив, что размер наказаний может быть уточнен ко второму чтению.

Отметим, что Минюст определяет, какое СМИ является иностранным агентом.

Инициатива предполагает штрафы за нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента.

Штраф для граждан составит 10 тыс. рублей, для должностных лиц — 50 тыс. рублей, для юридических лиц — 500 тыс. рублей.

При повторном совершении административного правонарушения предлагается установить повышенные санкции: для граждан — 50 тыс. рублей, для должностных лиц — 100 тыс. рублей, для юридических лиц — 1 млн рублей.

За грубое нарушение (более двух раз в течение года) последует штраф для граждан — 100 тыс. рублей, для должностных лиц — 200 тыс. рублей, для юридических лиц — 5 млн рублей.

РФ дала зеркальный ответ на действия американских властей, которые фактически принудили российский телеканал RT зарегистрироваться в США в качестве иностранного агента. Был принят закон о СМИ-иностранных агентах.