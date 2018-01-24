Кострома, 24 января, 2018, 16:08 — ИА Регнум. Представители белорусской компании «АдамасИнвест», производящей искусственные алмазы, посетили ювелирные предприятия Костромской области — «Красносельский Ювелирпром» и ювелирную компанию «Sokolov», — об этом сообщила администрации области.

Алмаз

В ходе встреч «стороны обсудили вопросы сотрудничества, в частности, поставок костромских ювелирных изделий в Беларусь, а также участия «АдамасИнвест» в международном ювелирном фестивале «Золотое Кольцо России».

Визит белорусов прошел в рамках соглашения между администрацией Костромской области и Правительством Беларусии о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.

Справка ИА REGNUM

ООО «АдамасИнвест» является крупнейшим производителем искусственных алмазов в Европе. В месяц здесь производят от 700 до 1200 карат. 50% доли в компании принадлежит Администрации президента Белоруссии.

В марте 2017 года руководитель «Адамас Инвеста» Максим Борд сообщил СМИ, что его компания прорабатывает «возможность экспорта украшений, в качестве перспективных рынков рассматриваются США и Индия».

В России центрами изготовления синтетических алмазов являются Троицк, Сестрорецк и Новосибирск.