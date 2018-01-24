Челябинск, 24 января, 2018, 16:06 — ИА Регнум. В Челябинске загорелся 17-этажный дом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, огонь вспыхнул в здании 24 января около 13 часов.

Mil.ru Пожаротушение

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В квартире на втором этаже дома на улице Чичерина горели вещи. Жильцы многоэтажки смогли сами покинуть свои квартиры. Всего было эвакуировано около 30 человек.

На место происшествия прибыли четыре автоцистерны и одна автолестница. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

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В настоящее время возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, только за первое полугодие 2017 года на территории Челябинской области произошло свыше 2 тыс. пожаров, большая часть из которых пришлась на жилой сектор — это 79% от общего числа возгораний. Количество погибших на пожарах по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизилось. Жертвами огненной стихии стали 89 южноуральцев, среди погибших — трое детей.