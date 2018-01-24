Минск, 24 января, 2018, 16:27 — ИА Регнум. Кафедру педагогики и психологии непрерывного образования ИПКиП БГПУ создали 1 сентября 2000 года, однако в мае 2017 года приказом ректора кафедра педагогики и психологии непрерывного образования и кафедра дополнительного педагогического образования реорганизованы в кафедру андрагогики.

Гатальская Скриншот с сайта ipkip.bspu.by

Преподаватель Скриншот с сайта ipkip.bspu.by

Согласно информации на сайте ИПКиП БГПУ, на кафедре андрагогики Гатальская является преподавателем, она кандидат педагогических наук, доцент. Причём до этого она работала и в другом университете: первым её опытом работы указано трудоустройство ассистентом на кафедре психологии и педагогики Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины.

В Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка с 2011 года она была доцентом на кафедре прикладной психологии, с 2012 года заведовала ей, с 2015 года была доцентом кафедры дополнительного педагогического образования ИПКиП БГПУ, а теперь — доцент кафедры андрагогики ИПКиП БГПУ.

Гатальская, занимавшаяся экспертизой текстов на предмет экстремизма, никакой специализации в этой области не имеет, как отмечали ранее и адвокаты подсудимых. Однако примечательнее, что в область её научных интересов входят лишь такие области, как педагогическая психология, психологическое консультирование, конфликтология, сама Гатальская среди наград имеет почти одни только грамоты.

Телесные практики Скриншот с сайта hatalskaya-psychology.jimdo.com

Интересно также, что Гатальская наряду с тренингами о «конструктивном разрешении конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности и повседневной жизни» ведет и такие сомнительные, мало сочетающиеся с академической деятельностью телесно-ориентированные психотерапии, «как средство психодиагностики и психокоррекции». Особенно примечателен такой пункт в числе этих телесных практик, как «активизация энергетики тела посредством напряженных поз тела».

Есть у неё и тренинг под названием «Возвращение радости (биоэнергетический подход в выстраивании телесного комфорта)», где указан «генитальный характер как основа телесного комфорта» (!), здесь же учит Гатальская полноте «заземления» и «распределению энергии в теле» и обещает «обретение нового телесного опыта, возвращающего телесный комфорт и радость» (!).

В связи с подобного рода «открытиями», честно говоря, не понятно, во-первых, кто на самом деле нуждается в психологической экспертизе, и во-вторых, как подобного рода «эксперты», как и свидетели со стороны обвинения в лице откровенных русофобов, могли быть привлечены к процессу? Так как появившаяся в ряде СМИ информация от студентов о том, как Гатальская ведет свои занятия и что себе позволяет в их ходе по отношению к студентам, ставит вполне серьезные вопросы по поводу психической адекватности этого «эксперта».

Напомним, что во время дачи показаний по делу белорусских публицистов, активно выступающих против роста популярности национализма и русофобии в Белоруссии, Галина Гатальская, которая провела психологическую часть следственной экспертизы, запомнилась многим своими агрессивными выпадами и тем, что придерживается позиций современных белорусских националистов по многим вопросам в части истории. В частности, Гатальская говорила, что замена табличек в общественных местах с русского языка на белорусский «способствует этнической стабильности». Она также предостерегала от оскорбления национального бело-красного флага, потому что «это святыня»; писала, что война 1812 года не стала для Белоруссии Отечественной.

По поводу выступления этого эксперта даже белорусские журналисты и эксперты Сергей Харитонов и Артём Шрайбман заявили, что она стоит на чуть ли не БНФовских позициях в отношении истории Белоруссии, то есть является идейным противником подсудимых.