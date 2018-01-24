Москва, 24 января, 2018, 15:49 — ИА Регнум. По отношению к доллару США рубль 24 января остается на уровне около 56,50 рубля, технический отскок по валютам закончился. Перейдет ли он в коррекцию, будет 25 января, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Глеб Задоя.

kremlinrus.ru Нефтерубль

«Коридор 56,50−57 рублей за доллар остается основным к окончанию недели, тестирование «вершин» продолжается в более комфортной обстановке. Рубль укрепился относительно других валют, зарубежные участники рынка продолжают заходить на фондовый рынок страны уже 20 неделю подряд», — отметил эксперт.

По его мнению, российский рынок будет расти на бумагах нефтяных компаний. Среда, из-за нефтяных цен, выплат предприятиями налогов, а также новостей с экономического форума в Давосе, продолжит некоторое укрепление отечественной валюты, но на него давит большое количество открытых позиций на рынке и укрепление не будет серьезным.

«Глобальное ралли на рынках продолжается, планка в 56,50 рубля остается сейчас основной, движения на рынке способствуют росту отечественной валюты.

К сожалению, против рубля продолжают работать Минфин и ЦБ, а также часть участников начинает перекладываться в другие инструменты, поэтому коридор значений остается на месте», — считает эксперт.

Стоимость нефти марки Brent скорректировалась в цене до $69,80 за баррель. Рынок снова стремится к отметке в $70, а его движения будут держаться коридора $69,50−70,50 за баррель. Нефть остается драйвером в ближайшей перспективе. Российская экономика выигрывает от роста цен на нефть и продолжает наполнять бюджет.

«Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $69,80 — 70,40 за баррель. Публикации отчетности в США показывают, что добыча углеводородов принимает обычный среднемесячный объем.

Потребление падает, а хранилищ больше не стало, поэтому нефтяники закрывают каждый день по 5−7 буровых», — пояснил Задоя.

Итоги встречи ОПЕК+ стали более значимыми для глобального рынка, чем добыча и потребление в США на ближайшие дни, но этот момент будет недолгим, а на ближайшую перспективу цены будет продолжать понемногу расти, на 0,3−0,5%.

«Внутренние цены, как обычно, не снижаются, поэтому доходы нефтяников останутся на растущем тренде. Общий итог сегодняшнего дня (24 января) будет позитивным, поддержка экономике, нефти и рублю остается крайне заряженной оптимизмом», — высказал свое мнение эксперт.

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