Манила, 24 января, 2018, 15:41 — ИА Регнум. МЧС России доставило почти 500 тонн гуманитарной помощи жителям Филиппин, пострадавшим от наводнения, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Mil.ru Доставка гуманитарного груза

Последняя партия груза была доставлена на Филиппины в ночь на 24 января. Продукты питания и пиломатериалы весом около 80 тонн доставили морским транспортом.

Ранее на островное государство прибыли две партии грузов общим весом более 415 тонн. Доставить гуманитарную помощь на Филиппины МЧС поручило правительство России.

Напомним, в конце декабря 2017 года тропический шторм вызвал оползни и наводнения на Филиппинах. Жертвами оползней и наводнений на юге Филиппин стали по меньшей мере 240 человек.

Более 50 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Более 100 человек числятся пропавшими без вести.