Москва, 24 января, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Сырьевой рынок 24 января консолидируется неподалеку от максимальных значений, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

lalabell68 Нефтяная вышка

«Баррель Brent сегодня стоит $69,92 (-0,05%) и имеет все шансы на проход в сторону $70,15 до конца сегодняшнего дня. За «бочку» техасской нефти WTI на рынке предлагают $64,69», — привела цифры эксперт.

Обновленные данные от Американского института нефти показали, что тренд локально изменился. Запасы нефти за неделю к 19 января выросли на 4,755 млн баррелей. Это значит, что динамика девяти недель прервалась.

Запасы бензина увеличились на 4,12 млн баррелей и подтвердили одиннадцатую подряд неделю повышения. Запасы дистиллятов снизились на 1,2 млн баррелей.

«Это очень интересно: в состав этого компонента входит и дизельное топливо, и судовое топливо. Вполне возможно, что здесь активность начинает восстанавливаться раньше времени», — отметила Бодрова.

24 января вечером выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов от минэнерго США, внимание к которым традиционно очень высокое.

«Средние ожидания предполагают снижение на 2,5 млн баррелей для запасов черного золота. Отклонение от этого прогноза способно вызвать на рынке сильные колебания», — полагает эксперт.

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