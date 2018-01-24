Оренбург, 24 января, 2018, 15:38 — ИА Регнум. В Оренбурге вынесен обвинительный приговор бывшему заместителю начальника УЭБиПК регионального УМВД и местному коммерсанту. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР, за мошенничество в крупном размере оба окажутся за решёткой.

(сс) succo Суд

Приговором суда бывшему борцу с коррупцией назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы, его подельнику — два года восемь месяцев колонии. Как бывший страж порядка, так и коммерсант обязаны выплатить крупные штрафы — 200 тыс. и 500 тыс. рублей соответственно.

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Преступление было совершено в начале 2017 года. Тогдашний заместителель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Управления МВД России Дмитрий К. получил от представителя коммерческой организации 4 млн 150 тыс. рублей. Деньги предназначались для передачи в качестве взятки за «якобы» содействие в выдаче разрешения на строительство 18-этажного жилого дома по улице Чкалова областного центра.

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Стражи порядка задержали сотрудника полиции с поличным у него дома. Позднее был задержан ещё один фигурант коррупционного преступления. Соучастник — 39-летний Александр Б. в Оренбурге вёл переговоры с коммерческой организацией и «вымышленными» должностными лицами, которым и полагалась взятка.

Раскрыть преступную схему помог представитель коммерческой фирмы, которая вела строительство многоэтажного дома на улице Чкалова в Оренбурге. Он сообщил в правоохранительные органы о требовании с него взятки.

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Как сообщало ИА REGNUM, разрешение на строительство многоквартирного 18-этажного жилого дома по улице Чкалова в Оренбурге было признано незаконным. Возведение высотки приостановлено, а по факту халатности чиновников было возбуждено уголовное дело.