Москва, 24 января, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Рубль 24 января остается сдержанным в колебаниях, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Доллар США стоит днем 56,31 руб. и снижается незначительно. Евро оценивается в 69,51 руб. (+0,3%).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«До конца сессии доллар США закрепится в коридоре 56,10−56,65 рубля», — полагает эксперт.

Динамика в паре евро/рубль могла бы быть и более выраженной, учитывая происходящее в евро/долларе на мировом валютном рынке.

«Рубль, с одной стороны, опирается на нефтяной фактор, и эффект такой опоры хорошо виден.

С другой, присутствует опора на проходящий в эти дни налоговый период в РФ, внутри которого традиционно увеличивается спрос на рубли на внутреннем рынке», — пояснила Бодрова.

По ее мнению, иных — внутренних, прежде всего, — катализаторов для «россиянина» в настоящий момент нет.

«Поэтому в случае выпадения ключевой поддержки движения в рублевых парах будут выраженными и энергичными», — считает эксперт.

Добавим, официальные курсы ЦБ РФ на четверг, 25 января, составляют 56,38 руб. за американскую валюту (понижен на 3 копейки) и 69,44 руб. за евро (повышен на 37 копеек).

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