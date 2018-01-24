Париж, 24 января, 2018, 18:29 — ИА Регнум. В сети разгорелся очередной расистский скандал, в центре которого оказалась российский дизайнер Ульяна Сергеенко. Причиной скандала стала карточка со словами «To my niggas in Paris» — приглашение друзей Сергеенко на показ её коллекции, который планировался 23 января на неделе моды в Париже.

Скриншот страницы Instagram Diet Prada Приглашение на показ Ульяны Сергеенко, адресованное её друзьям

Скриншот страницы Instagram Diet Prada Приглашение на показ Ульяны Сергеенко, адресованное её друзьям

Фотографию приглашения 22 января опубликовала у себя в историях Instagram соосновательница сайта о моде Buro 24/7 Мирослава Дума. Позднее она удалила снимок, однако он уже успел разойтись по социальной сети. Сначала фотографию опубликовал американский фотограф Адам Катц Синдинг с припиской:

«Серьёзно?! Зачем вы: а) написали это б) опубликовали это…»

Далее эстафетная палочка перешла к блогу о моде Diet Prada, где к снимку дописали:

«WTF… Кто-то ещё пойдёт на её шоу завтра?»

Еще большей популярности снимку придала британская супермодель Наоми Кэмпбелл. Она также опубликовала у себя в Instagram снимок и дописала фразу:

«Лучше бы это было неправдой».

Скриншот страницы Instagram Наоми Кэмпбелл Фотография приглашения Ульяны Сергеенко с приписками Адама Катца Синдинга, Diet Prada и Наоми Кэмпбелл

После этого Сергеенко извинилась перед всеми, кого обидела, при этом отметив, что она и её друзья иногда называют друг друга «словом на букву «Н», чтобы выглядеть такими же «крутыми», как Jay-Z и Канье Уэст, которые исполняют песню Niggas in Paris.

«Я родилась в маленьком городе в восточном Казахстане, моя дочь наполовину армянка, я никогда не делила людей на белых и чёрных, — пишет Сергеенко. — Мира — моя добрая подруга, и даже тот факт, что она по наивности опубликовала мою личную открытку в своих соцсетях, означает, что мы не имели в виду ничего плохого и не осознавали последствий».

Однако запись не утихомирила разгоревшийся скандал, а даже наоборот, вызвала новую волну негатива. Дизайнер удалила своё обращение, после чего англоязычные пользователи Instagram переключились на другие её публикации, под которыми оставляют критические комментарии.

«Позор тебе, расист», — пишет Сэм Т.

«Надеюсь, вы не такая невежественная расистка, как об этом свидетельствует ваша записка. Вы должны извиниться как можно скорее», — прокомментировал пользователь Defunct Fashion.

«Позорный язык. Если у вас есть хоть капля порядочности, вы должны извиниться. Забавно, что вы так пользуетесь языком, но никогда не приглашаете цветных женщин участвовать в своих модных показах», — написал пользователь official_basic_bytch.

Мирослава Дума тоже опубликовала на своей странице запись с извинениями, заявив, что считает использованное слово оскорбительным.

«Слово крайне оскорбительное, я сожалею, что распространила его, и мне очень жаль. Я глубоко уважаю людей любого происхождения и презираю расизм и дискриминацию любого рода», — пишет она.

Скриншот страницы Instagram Мирославы Думы Извинение Мирославы Думы за публикацию фотографии приглашения Ульяны Сергеенко

И хотя авторство надписи на приглашении принадлежит не Думе, для неё эта история тоже возымела негативные последствия. Представители англоязычного издания The Tot, сооснователем которого является Мирослава Дума, вечером 23 января объявили об исключении её из совета директоров компании. В своём Instagram они отметили, что расизм не допустим в любой форме, независимо от того, преднамеренный он или нет.

Скриншот страницы Instagram издания The Tot Издание The Tot исключило Мирославу Думу из совета директоров

Напомним, в начале января в сети разгорелся скандал вокруг шведского бренда одежды H&M, который опубликовал в своём каталоге фотографию темнокожего мальчика-модели в кофте с надписью Coolest monkey in the jungle («Лучшая обезьянка в джунглях»). Большинство англоязычных пользователей социальных сетей увидели в этом элементы расовых и этнических оскорблений.

Впоследствии представители бренда принесли свои извинений и заменили фотографию на сайте, однако этот поступок не смог утихомирить скандал. Многие чернокожие знаменитости, среди которых рэпер Пи Дидди, баскетболист Леброн Джеймс и другие, выразили протест в связи с рекламной акцией H&M. А канадский репер The Weeknd объявил о прекращении сотрудничества с компанией.