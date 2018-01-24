Чебоксары, 24 января, 2018, 15:29 — ИА Регнум. В Чувашии расширят перечень категорий граждан, которые смогут получить юридическую помощь бесплатно. В частности, юридические поддержку безвозмездно смогут получить беременные женщины и находящиеся в декретном отпуске, одинокие родители, воспитывающие детей. Это решение во многом обусловлено демографической политикой и миллиардным долгом за алименты в Чувашии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был обсуждён сегодня, 24 января, на заседании чувашского правительства.

(сс)Michael Marcovici Деньги

В настоящее время право на бесплатную юридическую помощь имеют 33 категории граждан в Чувашии. По инициативе адвокатской палаты планируется увеличить их до 41, включив в этот перечень беременных женщин и находящихся в декретном отпуске, одиноких родителей, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), инвалидов III группы (с нарушениями функций одновременно слуха и зрения, либо слуха и речи), а также бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто.

Глава минюста Чувашии Наталья Тимофеева сообщила, что наиболее часто к «условно бесплатным» юристам обращаются дети-инвалиды, дети-сироты, инвалиды первой и второй групп, малоимущие граждане. Среди категорий вопросов лидируют жилищные и имущественные, а также вопросы предоставления мер социальной поддержки.

«В 2017 году большой пласт вопросов, больше 20%, был по установлению и оспаривания отцовства-материнства и взысканию алиментов. К сведению скажу, по сведениям службы судебных приставов, из 13 (тысяч) исполнительных производств больше 5 тыс. исполнительных производств получили своё реальное исполнение о взыскании алиментных платежей. Сумма уменьшена на 300 млн рублей в части взыскания алиментных обязательств», — сказала министр, поясняя решение и ссылаясь на задачи, обозначенные в рамках демографической политики России.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев поинтересовался, какова сумма задолженности по алиментным платежам.

«У нас по республике почти 1 млрд рублей?» — поразился и переспросил глава региона, констатировав, что «здесь нам надо работать», так как «нарушены права, и дети испытывают определённый дискомфорт».

«Скорее всего, они (алиментщики) где-то работают, заняты какими-то работами. Скорее всего, уходят от учёта, прозрачно не ведут свою деятельность, и соответственно мамы с детьми испытывают этот дискомфорт. 1 млрд рублей! Я не думал, что у нас такая сумма. Это очень значимая сумма.

Я полагаю, что с 1 млрд рублей отдельные просто никогда не получат ничего. Отдельные», — высказал мнение Михаил Игнатьев, поручив оценить, какую сумму можно реально взыскать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, объём поступлений в республиканский бюджет Чувашии за прошлый год составил 43 965,1 млн рублей. В том числе собственные доходы (налоговые и неналоговые) увеличились на 4,1% — до 26 708,4 млн рублей.