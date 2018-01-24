Санкт-Петербург, 24 января, 2018, 15:21 — ИА Регнум. Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров не знает, кто будет возглавлять региональный предвыборный штаб Владимира Путина, несмотря на то, что несколько дней назад готовился провести пресс-конференцию в качестве заместителя главы штаба. О своем неведении он сообщил 24 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Вячеслав Макаров

Как секретарь регионального отделения «Единой России» Макаров заявил, что партия уже и так поддержала Владимира Путина. Действительно, именно «ЕР» организовала сбор подписей в Петербурге в поддержку выдвижения главы государства в президенты на четвертый срок.

«Должности, посты, звания, богатство — это не главное. Главное для нас — абсолютно искренне говорю — это Россия. «Единая Россия» как работала, так и будет активным образом работать по поддержке нашего кандидата. Съезд поддержал национального лидера Владимира Путина. Независимо от того, кто возглавляет штаб, это не главное, мы будем активно работать по его поддержке», — сказал Макаров.

Напомним, вопреки всем обещаниям федерального штаба, Москва до сих пор не может определиться, кто будет руководить штабом в Петербурге. В конце прошлой недели в СМИ появлялись самые противоречивые сведения.

Сначала речь шла о трех сопредседателях — главе общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Василии Волобуеве, студентке СПбГУ Анне Шурановой и гендиректоре ПАО «Силовые машины» Юрии Петрене. Затем через пресс-службу Горного института было объявлено, что председателем штаба будет ректор Владимир Литвиненко, который уже трижды занимал этот пост, а его заместителем — спикер городского ЗакСа, секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Макаров. Литвиненко и Макаров даже объявили о совместной пресс-конференции, но за несколько часов до ее начала 19 января мероприятие отменилось, а Владимир Литвиненко срочно вылетел в Москву. Видимо, добиться результата быстро ему не удалось, так как о руководстве петербургского штаба пока так и не объявили, в отличие от остальных регионов.