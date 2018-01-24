Ярославль, 24 января, 2018, 15:04 — ИА Регнум. В Ярославской области планируют протестировать на одном из участков дорог модификатор асфальтобетонных смесей, разработанный дочерней компанией «Роснано» — ООО «Новые технологии строительства». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

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Встреча руководства области с представителями УК «Роснано» и «Новые технологии строительства» состоялась 23 января. На ней была презентована асфальтобетонная смесь «Унирем» с использованием инновационного модификатора. Модификатор — это добавка, которая позволяет придать асфальту определенные свойства, чаще всего эта пластичность, чтобы избежать появления трещин и выбоин.

«По итогам совещания стороны договорились предметно проработать направления дальнейшего сотрудничества, а также практически оценить технологические преимущества асфальтового модификатора с возможностью реализации пилотного проекта на одном из участков автомобильной трассы в регионе», — сообщили в правительстве Ярославской области.

В декабре губернатор области Дмитрий Миронов встречался с главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, в ходе этой встречи обсуждалось применение в регионе передовых разработок компании в сфере ЖКХ, дорог и строительстве.