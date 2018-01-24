Оренбург, 24 января, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Оренбургский режиссёр Олег Маслов, комментируя ситуацию, которая возникла вокруг фильма «Смерть Сталина», в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что у него нет однозначной оценки. Он — противник всяческих запретов, но и не сторонник того «юмора», который сквозит в картине.

Низкопробная чернушная комедия Смерть Сталина, Франция

«У меня двоякое отношение к этой ситуации. С одной стороны, лично я испытываю аллергию ко всяким запретам. Зритель сам должен решать, что ему смотреть, сам голосовать рублём за или против того или иного фильма. И если бы фильм «Смерть Сталина» просто провалился в российском прокате, это был бы более сильный удар по его создателям, чем обычный запрет», — сказал Олег Маслов.

Вместе с тем он подчеркнул, что понять решение о запрете показа кинофильма в России можно:

«Само отношение к смерти в русской культуре очень сложное и болезненное. Нет у нас такого заметного пласта культуры, как «чёрный юмор» в отличии от тех же западных стран.

Разумеется, нет ничего аморального в том, чтобы снять фильм о смерти какого-либо исторического деятеля. Есть фильм «Бункер» о последних днях Гитлера, есть фильм «Смерть Людовика XIV» и другие, но это не комедии, а исторические драмы. «Смерть Сталина» же принадлежит к жанру комедии, а смеяться над смертью любого человека, каким бы не был его след в истории, и как бы ты к нему не относился — это всегда мерзко и попахивает творческим бессилием».

Напомним, что 23 января Министерство культуры РФ отозвало у картины «Смерть Сталина» прокатное удостоверение. Добавим, что премьерный показ должен был состояться 25 января. Фильм сочли оскорбительным.

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