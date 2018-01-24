Украина, 24 января, 2018, 15:06 — ИА Регнум. В Одесской области жители города Вилково целую неделю остаются без электричества и отопления, сообщает 24 января ТСН.

Цуканов М.В Конец света...

Согласно сообщению, из-за сильного снегопада были повреждены электроопоры, в результате чего целый город остался без света. В благоустроенных квартирах люди вынуждены ходить за водой к Дунаю, поскольку местная насосная станция из-за отсутствия электроснабжения работает от генератора и качает воду не постоянно.

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Местные власти в ответ на жалобы заявляют, что ремонт электроопор продлится в течение целого месяца. Тем не менее элетрогенераторы государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сейчас снабжают энергией две школы, насосную станцию и больницу города.

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Также в городе установлен один мобильный пункт обогрева в жилом секторе и еще один в Вилковскую городскую больницу.

Напомним, из-за сложной метеоситуации на Украине 69 населенных пунктов остаются без электроснабжения. Снегопад затронул Одесскую, Черкасскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Донецкую области. Электроопоры восстанавливают силами бригад областных энергетических компаний.