Ярославль, 24 января, 2018, 14:49 — ИА Регнум. В Ярославле органы прокуратуры провели ряд проверок по жалобам на работу «Почты России», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Один случай касался социальных выплат.

Pixabay.com Льготы на ЖКХ выдали покойнику

Между Управлением и МКУ «Центр социальных выплат Ярославля» заключен договор на доставку гражданам льгот на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг.

По условиям договора сотрудники почты приносят эти деньги на дом получателям, после чего предоставляют в территориальные отделы социальной защиты населения сведения о фактически доставленных и недоставленных денежных средствах.

Одному из граждан эти деньги не были выданы в связи со смертью.

При этом сотрудники отделения почтовой связи предоставили в орган социальной поддержки сведения о том, что средства фактически выплачены. В связи с этим его родственники не смогли получить ее в органе социальной защиты населения.

Родственники умершего письменно обращались в Управление Почты России по Ярославской области с жалобой, но ответа так и не получили.

По результатам проверок прокуратурой района в адрес директора Управления Почты России по Ярославской области внесены представления.