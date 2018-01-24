Вашингтон, 24 января, 2018, 14:43 — ИА Регнум. Смертельный для оленей недуг, известный как хроническая изнуряющая болезнь, может представлять угрозу и для человека. К такому выводу пришли американские специалисты, сообщает британский портал Еxpress.

Jon Nickles Олень

Впервые хроническая изнуряющая болезнь (Chronic wasting disease, CWD) была обнаружена в 1967 году в США, она поражала оленей и лосей. Это инфекционное неврологическое заболевание приводит к дегенерации мозга, истощению, специфическому поведению животного, а затем — к потере функций организма и смерти.

Первым признаком заражения является затрудненное движение животного. Вызывают болезнь прионы — белки с аномальной структурой, воздействующие на белки в клетках организма. Губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота, известная как коровье бешенство, также относится к прионным заболеваниям.

По словам Мэтта Данфи, руководителя альянса CWD в Форт-Коллинзе, штат Колорадо, прежние исследования говорили о наличии жесткого видового барьера для возбудителя. Однако недавние эксперименты говорят о том, что барьер может оказаться не столь прочным.

Проще говоря, есть опасность, что возбудитель может поразить человека, например, при употреблении в пищу оленины. Подтвержденных случаев передачи болезни человеку нет.

На протяжении десятков лет случаи заражения фиксировались только в Северной Америке, однако в 2016 году «зомби-вирус» нашли в Норвегии и Южной Корее. Выяснилось, что в Южную Корею он попал в организме лося, однако источник возбудителя в Норвегии определить не удалось.

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