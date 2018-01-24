Ярославль, 24 января, 2018, 14:32 — ИА Регнум. В Ярославской области в 2017 году зафиксирован 71 случай бешенства в 67 местах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Россельхознадзора по Ярославской области. В 2016 году зарегистрирован 81 случай.

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Наиболее часто бешенство выявлялось в Ярославском, Некрасовском и Ростовском районах.

«Основным видом животных, погибших или убитых при наличии характерных признаков, являются лисы — 45, енотовидные собаки — 15, а также бешенство зарегистрировано у других животных», — сказал корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ярославской области Алексей Коновалов.

Были и весьма необычные случаи, связанные с бешенством. В поселке Мокеиха Некоузского района Ярославской области бешеный волк покусал женщину, а в деревне Хороброво Переславского района Ярославской области инфицированной оказалась лошадь в фермерском хозяйстве.