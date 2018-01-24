Москва, 24 января, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Запрет анонимности транзакций криптовалют в Южной Корее, конечно, нанесет определенный удар по всем криптовалютам. Часть игроков, которая использовала их в различных серых схемах, уйдет с рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Pxhere.com Биткоин

«Таким образом, можно ожидать снижение активности торгов. Более того, охлаждение на рынке криптовалют уже наблюдается, особенно ярко на примере BTC. С середины декабря он значительно просел в районе 11 тыс. долларов, а сейчас торгуется в широком коридоре.

Это говорит о том, что, как минимум, на время эйфория с рынка ушла, и новых покупок не появляется», — отметил эксперт.

Скорее всего, нападки на криптовалюты продолжатся со стороны различных стран. Последуют другие ограничения. Здесь остается вопрос, сохранят ли оптимизм покупатели, зная, что фундаментальных факторов за большинством криптовалют нет, и это просто «пузырь». Если же покупки возобновятся, безудержный рост может продолжиться.

«Если рассмотреть BTC с точки зрения технического анализа, то покупать можно будет после пробоя основного нисходящего тренда в районе 12 тыс. долларов за BTC.

Кроме того, для спекуляций можно рассмотреть и другие криптовалюты, однако желательно из первого десятка и самые капиталоемкие», — пояснил Капустянский.

Это как минимум позволит сократить риск ликвидности в случае, если необходимо будет закрыть сделку. К таким инструментам можно отнести Bitcoin, Ethereum, Ripple, NEM и другие.

«В целом ценовые движения по этим инструментам можно анализировать с помощью технического анализа. Отдельные из них очень хорошо подаются этому виду анализа», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января 2018 года Центральный банк Южной Кореи ввёл запрет на использование анонимных банковских счетов для проведения сделок по криптовалютам. Регулятор принял такое решение исходя из намерений избавиться от анонимности при транзакциях криптовалют.

Читайте также: Банк Кореи запретил анонимные транзакции криптовалют