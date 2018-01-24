Калуга, 24 января, 2018, 14:40 — ИА Регнум. В следственном управлении СК РФ по Калужской области провели анализ практики рассмотрения сообщений о преступлениях и расследования уголовных дел по фактам жестокого обращения нянь с детьми. Как сообщил 24 января корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель СУ СК России по Калужской области Михаил Сикулин, установлено, что за 2017 год сообщения о совершении нянями преступлений в отношении детей не поступали, уголовные дела не возбуждались и не расследовались. Зачастую родители самостоятельно разбираются со случаями применения нянями насилия к детям и увольняют воспитателей, не обращаясь в правоохранительные органы.

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Между тем, подобная практика порождает уверенность таких «воспитателей» в своей безнаказанности, способствует продолжению совершения данными лицами противоправных деяний в отношении детей в других неосведомленных семьях.

«Следственное управление призывает родителей незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о выявленных фактах жесткого обращения нянь с детьми для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — заявил Сикулин.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, няня из башкирского Стерлитамака подозревается в избиении восьмимесячного младенца. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет»).

По данным СКР Башкирии, мать младенца установила в доме видеокамеру для наблюдения за няней, на попечении которой находился младенец. После просмотра записей выяснялось, что с августа по декабрь 2017 года 43-летняя женщина «применяла недопустимые методы воспитания к младенцу, чем причинила ему физические и психические страдания».