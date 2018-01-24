Ярославль, 24 января, 2018, 14:23 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля опубликовала план мероприятий по осуществлению международных и внешнеэкономических связей на 2018 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Кроме того, власти Ярославля отчитались о зарубежных поездках за 2017 год. Так, в списке значится визит делегации мэрии в Кассель (участие во встрече городов-партнеров на Международной выставке современного искусства «Документа 2017», деловые переговоры о сотрудничестве во внешнеэкономической отрасли), направление официальной делегации Ярославля в Эксетер для «обмена опытом муниципального управления и развития городской среды».

Кроме того, согласно отчету, делегация мэрии была направлена в Ханау в целях обмена опытом в области жилищно-коммунального хозяйства. Там же побывал официальный представитель мэрии, целью его визита стало выступление на торжественной церемонии, посвященной 25-летию Общества «Дружба с Ярославлем».

Еще один официальный представитель Ярославля был отправлен в Бургас для участия в Дне города Бургаса.

Обменялся Ярославль официальными делегациями с Дубницей-над-Вагом (Словакия) для «изучение опыта муниципального управления и развития городской среды».

Съездили ярославцы в Братиславу, где приняли участие в круглом столе городов-партнеров России и Словакии «в целях продвижение туристической привлекательности города Ярославля».

В рамках мероприятия по установлению двусторонних отношений с городом Злин (Чехия) туда был направлен официальный представитель для проведения переговоров.

Кроме того, в 2017 году представители мэрии по отдельным приглашениям побывали в Минске (Беларусь), Лимассоле и Никосии (Кипр) для представления гастрономической продукции ярославского региона на Российской Гастрономической неделе на Кипре и для обмена опытом организации систем платного городского парковочного пространства и развития электрического городского транспорта с органами местной власти Минска.

Планы по международным визитам на 2018 год для официальных визитов не столь обширны: запланирован обмен официальными делегациями органов городского самоуправления Ярославля и Ювяскюля для изучение опыта муниципального управления и развития городской среды, участие в фестивале «Город света» в Ювяскюля, визит ярославской делегации в Пуатье — в тех же целях изучения опыта муниципального управления и развития городской среды.

Намечается обмен гражданскими делегациями городов Ярославля и Касселя для «продвижения идей дружеских связей и гуманитарного сотрудничества», организация отраслевых и деловых встреч, направление в Нанкин официальной делегации города Ярославля для участия в Нанкинской международной выставке городов исторического и культурного наследия, визит в Кассель делегации представителей потребительского рынка города Ярославля для участия в Весенней Кассельской выставке-ярмарке.

Кроме того, в рамках мероприятий по установлению двусторонних отношений планируется направление за рубеж делегаций и представителей города Ярославля по отдельным приглашениям иностранных партнеров.

Мэрия Ярославля не смогла предоставить корреспонденту ИА REGNUM цифры — во сколько бюджету города обошлись зарубежные командировки чиновников. В бюджете 2018 года по строке «Международные отношения и международное сотрудничество» заложено 580 тысяч рублей. По всей видимости, основная часть поездок оплачивается принимающей стороной.

Как сообщил председатель муниципалитета города Ярославля, в прошедшем году никто из депутатов не ездил за границу в составе официальных делегаций.