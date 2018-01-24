Вашингтон, 24 января, 2018, 14:16 — ИА Регнум. Певица и коллега Тома Хенкса по фильму «Изгой» Лари Уайт скончалась от рака, 24 января сообщает портал Rolling Stone.

Wikimedia Лари Уайт

В 52 года ушла из жизни известная кантри-исполнительница. В декабре 2017 года Лари открыто поделилась своей проблемой на странице ArtistWorks. Она сообщила, что врачи не сразу диагностировали у нее редкую форму рака. Ее постиг перитонеальный рак, который локализуется в брюшине.

Артистке пришлось перенести пневмонию, обструкцию кишечника, которую купировали хирургически, а также несколько циклов химеотерапии.

Друзья Лари и ее мужа Чака организовали онлайн сбор средств. Люди неравнодушные к ее болезни собрали $100 тысяч на лечение.

Напомним, Лари Уайт в 2000 году снялась в фильме «Изгой». Однако, известной она стала, как исполнительница кантри-композиций. На ее счету три музыкальные премии «Грэмми». Помимо выпуска музыкальных синглов, Лари снимала обучающие ролики. Она старалась в онлайн школе передать те приемы пения, которыми владела сама.