Киев, 24 января, 2018, 14:15 — ИА Регнум. Поставки оружия в ВСУ будут засекречены, заявили в Генштабе ВСУ, сообщает 24 января «LIGA.net».

Цуканов М.В Совершенно секретно

Согласно сообщению, украинская армия будет оснащаться противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) «Стугна» и «Корсар», а также беспилотными летательными аппаратами, однако вся информация о времени и объемах поставок будет засекречена.

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Отмечается, что государственная целевая оборонная программа развития вооружения и военной техники ВСУ определена до 2020 года и имеет гриф «Совершенно секретно».

Ранее журналист Юрий Бутусов разместил информацию, что ВСУ получат 800 ПТРК «Стугна» и «Корсар», несколько тысяч управляемых ракет и 500 беспилотников.

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Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская армия будет оснащаться антиснайперскими комплексами, их поставки увеличатся в 10 раз. Также Порошенко неоднократно заявлял, что США предоставят за свой счет украинским войскам оружие, например, противотанковые комплексы Javelin.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев тратит на оборонную сферу до 5% ВВП ежегодно с целью захватить силой Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР).