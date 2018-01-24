Эр-Рияд, 24 января, 2018, 14:09 — ИА Регнум. В Саудовской Аравии подвели итоги антикоррупционной кампании, в ходе которой были арестованы принцы, чиновники и предприниматели королевства, сообщает 24 января телеканал Al Arabiya.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Отмечается, что с начала кампании фигурантами антикоррупционных расследований стали более 300 человек. Большинство из них согласились на предложенную государством сделку по передаче активов и собственности в пользу правительства.

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В настоящий момент 90 человек уже выпущены на свободу, 95 подозреваемых отказались от досудебного урегулирования, их дела будут переданы в прокуратуру.

Напомним, в начале ноября 2017 года в Саудовской Аравии был сформирован Высший комитет по борьбе с коррупцией, который возглавил наследный принц Мухаммед бен Салман. В рамках этой кампании были задержаны 11 принцев и десятки бывших и действующих чиновников.

В конце декабря решением генпрокурора Саудовской Аравии два сына покойного короля Абдаллы Аль Сауда были освобождены из-под стражи.

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